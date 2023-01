Precipita dal tetto dell'azienda: operaio in gravi condizioni

Mentre effettua delle manutenzioni per conto di una ditta terza un lavoratore precipita dal tetto dell'azienda: operaio in gravi condizioni

Incidente sul lavoro in Veneto, dove un operaio precipita dal tetto dell’azienda: ed ora sarebbe in gravi condizioni.

Da quanto si apprende l’uomo sarebbe caduto per circa otto metri dalla sommità della Sertec di Treviso. Il Giornale di Vicenza spiega che si tratta di una “ditta specializzata nella produzione di macchine serigrafiche in via Salgari 14 a Biancade di Treviso”.

La vittima è D.S. ed è il dipendente di una ditta esterna di Castelfranco Veneto. Quella società stava operando alcune manutenzioni sul tetto dell’azienda trevigiana.

Secondo una prima ricostruzione il 44enne poco dopo le 11 del mattino ha sfondato il tetto dopo una caduta. L’uomo è finito quindi all’interno dell’azienda dopo un volto di otto metri. Le ferite riportate dal 44enne sarebbero gravi e fra esse vi sarebbero state alcune fratture e un trauma cranico.

L’arrivo di soccorritori, carabinieri e Spisal

Sul posto sono subito accorsi a razzo i vigili del fuoco e il personale del 118.

I soccorritori hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasportato all’ospedale di Treviso in prognosi riservata. Per i rilievi sono giunti i carabinieri di Roncade e i tecnici dello Spisal che hanno mansioni ufficiali di Pg.