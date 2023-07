Un operaio cade dal tetto di un capannone e resta infilzato su un macchinario: è successo a Brescia. L’uomo è stato prontamente soccorso e, dopo un complesso intervento chirurgico, è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Operaio cade dal tetto a Brescia e resta infilzato

Nella giornata di sabato 29 luglio, un operaio di 45 anni stava riparando i danni provocati dalla grandine che ha colpito la Lombardia nei giorni scorsi sul tetto di un capannone di un’azienda calzaturiera di Brescia quando è precipitato nel vuoto. A seguito di un volo di circa 5 metri, la caduta del lavoratore si è arrestata su un macchinario. Impattando contro il macchinario, l’uomo è rimasto infilzato su un palo di ferro.

Il 45enne è impiegato presso una ditta edile esterna che è stata ingaggiata dalla ditta di calzature per sistemare i danni causati dai recenti nubifragi avventi in zona. Alla luce delle prime verifiche condotte, sembrerebbe che la copertura del capannone abbia improvvisamente ceduto.

È in prognosi riservata

Sul luogo della tragedia, si sono prontamente recati i soccorsi inviati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Insieme ai sanitari, sono stati mandati sul posto anche i vigili del fuoco. Proprio gli uomini del 115 hanno dovuto provvedere a tagliare e liberare l’operaio dal tondino di ferro che lo aveva infilzato, riuscendo così a liberare il 45enne.

Preso in carico dai paramedici, il lavoratore è stato stabilizzato e portato in condizioni gravissime all’azienda sanitaria degli Spedali Civili di Brescia presso la quale è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Al momento, l’uomo è ricoverato in prognosi riservata.

Il capannone, intanto, è stato raggiunto anche dagli uomini dell’Agenzia di tutela della salute del territorio che hanno effettuato i rilievi necessari insieme alle forze dell’ordine al fine di determinare l’esatta dinamica dell’incidente e constatare che tutte le misure di sicurezza fossero a norma.