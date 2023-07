L’incendio scoppiato ieri a Ciampino, nell’impianto di stoccaggio e recupero rifiuti, è ancora in corso. I vigili del fuoco stanno lavorando per cercare di spegnerlo.

Incendio a Ciampino, spegnimento ancora in corso: “Limitare spostamenti e uso di condizionatori”

Le operazioni dei vigili del fuoco per spegnere gli ultimi focolai dell’incendio scoppiato a Ciampino, nell’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti, sono ancora in corso. Sessanta vigili del fuoco hanno iniziato a lavorare da ieri, sabato 29 luglio, per l’incendio che ha interessato un’area all’aperto di oltre 20mila metri quadri. Sono attesi gli esiti delle analisi sulla qualità dell’aria. L’Arpa Lazio ha posizionato delle centraline per rilevare l’eventuale dispersione di sostanze tossiche prodotte dal rogo dei rifiuti. L’incendio aveva provocato una densa colonna di fumo molto alta, tanto da essere facilmente individuabile dall’esterno dell’azienda e da provocare la paura dei residenti delle zone limitrofe. Fortunatamente non ci sono vittime o feriti

Incendio a Ciampino: le raccomandazioni dell’Asl Roma 6

La Asl ha fornito alcune precisazioni sui comportamenti da seguire in questi giorni. Nelle prossime ore sarà necessario seguire determinate precauzioni, ovvero tenere chiuse porte e finestre, limitare gli spostamenti allo stretto necessario, lavare con accuratezza frutta e verdura di produzione propria, limitare l’uso di impianti di climatizzazione e trattamento dell’aria.