Momenti di paura a Ciampino. Un grande incendio di rifiuti di vario genere è scoppiato all’interno di un impianto di smaltimento e stoccaggio.

Ciampino, incendio di rifiuti all’interno di un impianto

Molte squadre dei vigili del fuoco, diverse autobotti, un’autoscala e il carro schiuma, stanno intervenendo a Ciampino, in via Enzo Ferrari, per l’incendio di rifiuti di vario genere scoppiato all’interno di un impianto di smaltimento e stoccaggio. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo visibile da tutta Roma. Sul posto anche la polizia locale, che ha chiuso la strada per consentire gli interventi ai numerosi mezzi di soccorso insieme ad altre pattuglie. Il denso fumo sta creando diversi disagi di visibilità nelle strade adiacenti, come via Appia Nuova, ma per il momento non sono state chiuse. La situazione è monitorata anche per la vicinanza dell’aeroporto di Ciampino. Le operazioni di spegnimento sono molto difficili.

Ciampino, incendio di rifiuti all’interno di un impianto: voli regolari all’aeroporto

L’aeroporto di Ciampino per il momento non è stato chiuso, anche se è tenuto sotto controllo. L’intervento sarà molto lungo e complesso per via dei molti materiali presenti nell’impianto. Vicino ci sono numerose altre attività commerciali che sono state evacuate. Emanuela Colella, sindaca di Ciampino, sta seguendo gli sviluppi dell’incendio. Fortunatamente per il momento non si riconcentrano feriti. Dal Comune raccomandano di tenere le finestre chiuse e di monitorare i canali di comunicazione ufficiali: il sito istituzionale, le pagine social del Comune di Ciampino e del Comando di polizia locale, l’app Municipium.