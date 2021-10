Tragedia a Ivrea, Samuel muore nel sonno a 17 anni

I genitori di Samuel hanno scoperto il figlio senza vita dopo essere entrati nella sua camera: la tragedia è accaduta a Ivrea.

I genitori di Samuel Paonessa hanno raggiunto la camera del giovane che non si era ancora svegliato, ma lo hanno trovato senza vita. La tragedia della morte del giovane 17enne è avvenuta a Ivrea, in provincia di Torino.

Il ragazzo sarebbe morto probabilmente per un malore improvviso. I genitori avrebbero prima bussato alla porta, ma non ricevendo risposta sarebbero entrati. Dopo aver notato il figlio in quelle condizioni hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Il personale sanitario è giunto sul posto e non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sgomento e incredulità nella comunità locale per quanto accaduto al giovane Samuel.

Nel frattempo gli inquirenti hanno disposto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso. Da una prima indagine sembrerebbe un malore improvviso, ma serviranno ulteriori esami per chiarire la vicenda. Parenti, amici e conoscenti hanno voluto omaggiare Samuel con tanti messaggi d’affetto sui social network. Intanto i funerali di Samuel Paonessa si svolgeranno venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 14,30 presso il duomo di Ivrea.