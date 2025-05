Un tragico incidente in viale Paraguay

Oggi, un uomo di circa settant’anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto in una proprietà privata situata in viale Paraguay, a Lido delle Nazioni. L’episodio si è verificato attorno alle 14, quando l’uomo è precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre lavorava su un’impalcatura.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Intervento dei soccorsi e delle autorità

Subito dopo la caduta, sono stati allertati i servizi di emergenza. Gli operatori sanitari del 118 sono giunti sul posto, supportati anche dall’elisoccorso, nella speranza di poter prestare aiuto all’uomo. Purtroppo, le condizioni dell’infortunato erano critiche e nonostante gli sforzi, è stato dichiarato deceduto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Comacchio e il personale della Medicina del Lavoro, che hanno avviato i rilievi e gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La sicurezza sul lavoro: un tema cruciale

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri e nelle attività che prevedono l’uso di impalcature. Le cadute dall’alto rappresentano una delle principali cause di incidenti mortali nel settore edile. È fondamentale che le aziende adottino tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggere i propri lavoratori, garantendo che siano formati e dotati di attrezzature adeguate. La prevenzione è la chiave per evitare simili tragedie in futuro.