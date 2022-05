Tragedia a Lodi: un bambino di sette anni è morto di infarto in casa. Il piccolo era da poco tornato presso la sua abitazione dopo un intervento.

Tragedia a Lodi, bambino di sette anni morto di infarto in casa

Nella serata di sabato 21 maggio, un bambino di 7 anni residente a Ospedaletto Lodigiano, in provincia di Lodi, è prematuramente scomparso. La giovanissima vittima è morta a causa di un infarto che si è rivelato fatale. A quanto si apprende, il piccolo soffriva da anni di immunodeficienza: in considerazione del suo particolare quadro clinico, gli era stato impedito di ricominciare a frequentare la scuola nel mese di settembre 2021. Inoltre, era stato recentemente sottoposto a un intervento chirurgico in seguito al quale aveva trascorso un lungo periodo di tempo in ospedale.

Il bambino aveva fatto ritorno presso la propria abitazione da alcune settimane. Nella serata di sabato 21 maggio, intorno alle ore 20:00, il suo cuore ha infine cessato di battere.

Arrivo dei soccorsi, manovre di rianimazione e cordoglio del sindaco

Nel momento in cui i genitori si sono resi conto del malessere del figlio, hanno immediatamente provveduto a contattare il 118. Sul posto, si è recata un’ambulanza che ha effettuato a lungo le manovre di rianimazione senza, però, riuscire a salvare il bambino morto di infarto.

In seguito al drammatico evento, il sindaco di Ospedaletto Lodigiano, Eugenio Ferioli, ha affermato che “il dolore non è solo dei genitori, ma dell’intera comunità”.