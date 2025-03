Un giorno tragico a Marsa Alam

La storia di Gianluca Di Gioia, un uomo di 48 anni ucciso da uno squalo a Marsa Alam, in Egitto, ha scosso l’opinione pubblica e sollevato interrogativi sulla sicurezza delle località turistiche. Sua moglie, Laurence, ha deciso di rompere il silenzio per raccontare la verità su quel giorno drammatico, sottolineando che il marito non era imprudente e si trovava in una zona considerata sicura. “Eravamo al di qua delle boe, nessuno ci aveva avvertito del pericolo”, ha dichiarato Laurence, evidenziando la mancanza di informazioni e di protezioni adeguate.

La mancanza di soccorsi

Laurence ha descritto il momento in cui ha visto lo squalo avvicinarsi a Gianluca mentre stavano facendo snorkeling. “Ho urlato, ho cercato di avvertirlo, ma è stato tutto troppo veloce”, ha raccontato. La situazione è diventata ancora più drammatica quando ha cercato aiuto. “Nessuno è intervenuto subito. Ho continuato a chiedere aiuto disperatamente, ma non arrivava nessuno”, ha aggiunto, sottolineando il ritardo nei soccorsi che ha caratterizzato quei momenti cruciali. La testimonianza di Laurence mette in luce una realtà inquietante: la lentezza e l’inefficienza dei soccorsi possono fare la differenza tra la vita e la morte.

Le conseguenze di una tragedia

La madre di Gianluca, Angela, ha confermato le parole della nuora, esprimendo il suo dolore e la sua frustrazione per il ritardo nei soccorsi. “Se fossero intervenuti subito, forse mio figlio sarebbe ancora vivo”, ha dichiarato, evidenziando come la mancanza di prontezza possa aggravare una situazione già tragica. La famiglia Di Gioia chiede ora risposte e giustizia, affinché simili tragedie non si ripetano in futuro. La loro storia è un monito per tutti coloro che si avventurano in acque sconosciute, ma anche un appello affinché le strutture turistiche migliorino la sicurezza e la preparazione per affrontare emergenze di questo tipo.