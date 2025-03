Un evento tragico che ha colpito la capitale

Il crollo di una palazzina nel quartiere Monteverde di Roma ha lasciato un segno indelebile nella comunità e tra i turisti. La tragedia si è consumata il 17 marzo, quando una struttura residenziale è venuta giù, causando feriti e panico tra i presenti. Tra le vittime, un uomo di origine scozzese, Grant Paterson, che ha vissuto un’esperienza traumatica e ha condiviso la sua testimonianza.

La testimonianza di Grant Paterson

Grant, 54 anni, si trovava a Roma per una breve vacanza e stava per tornare in Scozia quando è stato coinvolto nel crollo. In un’intervista, ha descritto il suo soggiorno come “fantastico”, ma ha anche rivelato che le foto scattate non rendono giustizia alla bellezza della città. Tuttavia, la sua ultima frase, pronunciata prima della tragedia, ha assunto un significato inquietante: “Dovrebbe essere una buona settimana, se non vengo ucciso in qualche modo assurdo”. Queste parole, pronunciate con un tono di leggerezza, si sono trasformate in un drammatico presagio.

Le conseguenze del crollo

Attualmente, Grant si trova in prognosi riservata presso l’ospedale Sant’Eugenio, con il 75% del corpo ustionato. La sua condizione è critica e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo. Questo incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli edifici a Roma e ha portato a una revisione delle normative edilizie. Le autorità locali stanno indagando per capire le cause del crollo e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.

Un appello alla sicurezza

La storia di Grant Paterson è solo una delle tante che emergono in seguito a questo tragico evento. La comunità di Monteverde si è unita per sostenere le vittime e le loro famiglie, mentre i cittadini chiedono maggiore attenzione alla sicurezza degli edifici. È fondamentale che le autorità prendano misure immediate per garantire che ogni struttura sia conforme agli standard di sicurezza, affinché incidenti come questo non accadano mai più.