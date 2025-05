Un tragico evento a Volla

La notte tra il 21 e il 22 maggio ha segnato un drammatico epilogo per una relazione che si è trasformata in tragedia. Daniela Strazzullo, 31 anni, è deceduta dopo essere stata colpita alla testa dalla compagna Ilaria Capezzuto, 34 anni, che si è poi tolta la vita. L’episodio è avvenuto a Volla, un comune in provincia di Napoli, dove le due donne sono state trovate in un’auto, in una scena che ha lasciato la comunità sotto shock.

Le circostanze dell’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, Daniela era seduta sul sedile lato guida dell’auto quando è stata ferita. Ilaria, dopo aver compiuto l’atto, è uscita dall’auto e ha rivolto la pistola contro se stessa, ponendo fine alla sua vita con un colpo alla tempia. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente, ma per Daniela non c’è stato nulla da fare. Ricoverata all’Ospedale del Mare in condizioni disperate, è deceduta poco dopo.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente condotte dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, sotto la supervisione delle Procure di Napoli e Nola. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire le motivazioni che hanno portato a questo tragico evento. Le due donne erano già conosciute dalle forze dell’ordine, e si è appreso che Ilaria era legata da vincoli di parentela con un noto esponente della malavita partenopea. Questo dettaglio ha sollevato interrogativi sulle dinamiche della loro relazione e sul contesto in cui si è consumata la tragedia.

Un dramma che colpisce la comunità

La notizia dell’omicidio-suicidio ha scosso profondamente la comunità di Volla e i quartieri limitrofi. Molti si sono espressi con incredulità e tristezza, sottolineando come la violenza possa manifestarsi anche in relazioni apparentemente normali. Questo evento tragico riporta alla luce la necessità di affrontare il tema della violenza di genere e delle difficoltà che molte coppie possono affrontare, spesso in silenzio. La comunità si interroga su come prevenire simili tragedie in futuro e su quali risorse siano disponibili per chi vive situazioni di conflitto e disagio.