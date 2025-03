Tragedia a San Giovanni Valdarno: anziana trovata morta in casa

Un dramma familiare a San Giovanni Valdarno

Una tragica vicenda ha scosso la comunità di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, dove una donna di 93 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. L’anziana, che si trovava a casa della figlia di 67 anni, è stata vittima di un omicidio avvenuto nel sonno, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti. La notizia ha suscitato sgomento tra i residenti, che non riescono a credere che un simile crimine possa verificarsi in un contesto familiare.

La chiamata al 112 e l’intervento dei carabinieri

La figlia della vittima ha contattato il numero di emergenza 112 intorno alle 7 di domenica mattina, segnalando la morte della madre. I carabinieri, giunti sul posto, hanno immediatamente avviato le indagini. Durante il sopralluogo, gli agenti hanno notato segni di violenza sul corpo dell’anziana, il che ha portato a considerare l’ipotesi di omicidio. La figlia è stata fermata e interrogata, diventando il principale sospettato in questo drammatico caso.

Le indagini e le prime ipotesi

Le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato a questo tragico epilogo. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata strangolata nel sonno, un dettaglio che ha sollevato interrogativi sulla dinamica dell’omicidio. Gli investigatori stanno esaminando anche il contesto familiare e le relazioni tra madre e figlia, per capire se ci siano stati precedenti episodi di conflitto o tensione. La comunità è in attesa di ulteriori sviluppi, mentre la notizia continua a diffondersi, lasciando un segno profondo nel cuore dei cittadini.