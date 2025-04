Un intervento chirurgico che si trasforma in tragedia

Mercoledì sera, una bambina di soli cinque anni è deceduta all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dopo aver subito un’operazione per le tonsille a Briançon, in Francia. La piccola, originaria di Caprie, un comune di circa duemila abitanti nella bassa Val di Susa, era giunta in ospedale in arresto cardiaco, a causa di un’emorragia che si è rivelata fatale.

Secondo quanto riportato dai quotidiani La Repubblica e La Stampa, la bambina era stata operata circa dieci giorni prima dell’incidente e aveva effettuato anche le visite di controllo necessarie. Tuttavia, poco prima del tragico evento, la famiglia aveva notato un problema con uno dei punti di sutura, che era stato successivamente corretto durante un nuovo ricovero.

La comunità in lutto e le indagini avviate

La notizia della morte della bambina ha scosso profondamente la comunità di Caprie, dove la piccola era conosciuta e amata. Nonostante non fosse ancora tornata a scuola, era stata vista passeggiare con la madre nei giorni precedenti al tragico evento. Mercoledì sera, mentre la famiglia si preparava per la notte, la bambina ha avuto un sussulto e ha iniziato a vomitare sangue, portando all’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale di Torino.

La procura di Torino ha già ricevuto gli atti dall’ospedale e potrebbe aprire un fascicolo per indagare sulle circostanze della morte. Questo evento solleva interrogativi sulla sicurezza degli interventi chirurgici, in particolare quelli effettuati all’estero, e sulla gestione post-operatoria dei pazienti.

Il dibattito sulla sicurezza degli interventi chirurgici

La morte della bambina riaccende il dibattito sulla sicurezza degli interventi chirurgici, in particolare per i pazienti più giovani. È fondamentale che le famiglie siano informate sui rischi associati a qualsiasi procedura medica e che vengano seguite con attenzione durante il periodo di recupero. La vicenda di Caprie potrebbe portare a una revisione delle pratiche chirurgiche e delle procedure di follow-up, affinché tragedie simili non si ripetano in futuro.