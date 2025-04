Un dramma inaspettato

Una tragedia ha scosso la comunità di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove un pensionato di 91 anni ha compiuto un gesto estremo dopo aver tentato di assassinare la moglie. L’anziano, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe aggredito la consorte, di 78 anni, colpendola con un martello.

L’episodio è avvenuto in un contesto familiare che, a prima vista, non lasciava presagire tali eventi drammatici.

La dinamica dei fatti

Secondo le testimonianze dei vicini, l’allerta è scattata quando hanno udito le urla provenienti dall’appartamento della coppia. Immediatamente, sono stati allertati i soccorsi. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove i medici hanno diagnosticato un trauma cranico. Fortunatamente, la donna è risultata vigile, ma la prognosi rimane riservata. Nel frattempo, il marito, dopo aver compiuto l’aggressione, si è lanciato dal balcone del quinto piano, ponendo fine alla sua vita in un gesto disperato.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, giunte sul luogo della tragedia, hanno avviato un’indagine per chiarire i dettagli di quanto accaduto. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere le motivazioni che hanno spinto l’anziano a compiere un gesto così estremo. La comunità è sotto shock e si interroga su come sia potuto accadere un simile dramma all’interno di una famiglia. Gli esperti sottolineano l’importanza di prestare attenzione ai segnali di disagio che possono manifestarsi in situazioni di fragilità, specialmente tra le persone anziane.