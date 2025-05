Il ritrovamento del corpo di Martina

Il 28 maggio, la comunità di Afragola, in provincia di Napoli, è stata scossa dalla tragica notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Martina Carbonaro, una ragazza di soli 14 anni. La giovane è stata trovata in circostanze inquietanti, che hanno subito attirato l’attenzione delle autorità e dei media.

L’ex fidanzato, Alessio Tucci, di 18 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. La confessione di Tucci ha rivelato un quadro agghiacciante: ha affermato di aver ucciso Martina perché lei lo aveva lasciato.

Il dolore dei genitori

I genitori di Martina, Fiorenza Cossentino e Marcello Carbonaro, hanno espresso il loro immenso dolore in un’intervista a “Pomeriggio Cinque”. La madre ha raccontato di come si sia sentita tradita e ingannata da Alessio, che sembrava un ragazzo affidabile. “Ho fatto tante ricerche e lui stava di fianco a me, mi ha mentito”, ha dichiarato Fiorenza, evidenziando la difficoltà di accettare che qualcuno di cui si fidavano potesse essere un assassino. La ricostruzione degli eventi del giorno della scomparsa di Martina ha rivelato dettagli inquietanti, con il ragazzo che ha depistato le indagini e ha mantenuto un comportamento sospetto.

Le dinamiche della relazione

Secondo le testimonianze, Martina aveva deciso di interrompere la relazione con Alessio dopo un episodio di violenza, in cui lui le aveva dato uno schiaffo. La madre di Martina ha raccontato di aver appreso di questo episodio e di aver avvertito il ragazzo di non mettere le mani addosso a sua figlia. Tuttavia, nonostante le preoccupazioni, la giovane ha continuato a frequentarlo, fino a quando non ha preso la difficile decisione di lasciarlo. Questo allontanamento sembra aver scatenato la reazione fatale di Alessio, portando a un tragico epilogo.

Un appello per la giustizia

Il dolore dei genitori di Martina è palpabile, e il loro appello per giustizia è diventato un grido di aiuto per tutte le famiglie che vivono situazioni simili. “Non abbiamo più parole e vogliamo giustizia per mia figlia perché il dolore lo stiamo vivendo noi”, ha affermato la madre. La richiesta di giustizia non è solo per Martina, ma per tutte le vittime di violenza giovanile, affinché episodi del genere non si ripetano mai più. La comunità di Afragola si unisce al loro dolore, chiedendo che venga fatta luce su questa tragica vicenda e che i responsabili siano puniti severamente.