Il coraggio di un poliziotto

Riccardo Muci, un agente della polizia di Stato, è stato un simbolo di coraggio e altruismo. Nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Mattarella, Muci si era distinto per il suo intervento eroico durante un incendio a Casalecchio, dove bloccò il traffico per salvare vite. La sua dedizione al dovere lo ha reso un esempio per molti, ma la sua vita è stata tragicamente interrotta in un incidente aereo.

Il tragico incidente

Il 38enne poliziotto ha perso la vita in un incidente aereo avvenuto nell’entroterra di Genova. Muci stava volando con un ultraleggero biposto insieme all’istruttore di volo Giuseppe Gabbi, quando il velivolo è precipitato nella zona collinare di Isola del Cantone. Le prime indagini indicano un possibile malfunzionamento dell’ultraleggero, che potrebbe aver tentato un atterraggio di emergenza a causa di problemi tecnici e scarsa visibilità.

Indagini in corso

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri, stanno indagando sulle cause dell’incidente. Il pubblico ministero Paola Calleri ha aperto un fascicolo e ha disposto una consulenza tecnica per chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia. L’ultraleggero era decollato dal campo di volo di Mazzè, in provincia di Torino, e stava dirigendosi verso Sutri, in provincia di Viterbo. La comunità è in lutto per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri.