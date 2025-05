Tragedia al Duomo di Milano: il caso di Emanuele De Maria

Un omicidio inaspettato

Il tragico evento che ha scosso Milano lo scorso fine settimana ha avuto come protagonista Emanuele De Maria, un detenuto che, in permesso premio, ha compiuto un omicidio all’interno dell’hotel Berna. Descritto come una persona equilibrata e collaborativa, De Maria ha sorpreso tutti con un gesto estremo: ha ucciso una collega barista, tentato di togliere la vita a un altro dipendente e infine si è suicidato gettandosi dal Duomo di Milano.

Questo dramma ha sollevato interrogativi sul sistema di concessione dei permessi e sulla valutazione dei detenuti.

Le relazioni del carcere

Secondo le relazioni fornite dal carcere di Bollate, De Maria sembrava aver intrapreso un percorso di riabilitazione. Condannato a 14 anni e 3 mesi per omicidio, senza aggravanti, aveva mostrato segni di resipiscenza, avviando studi universitari e superando esami. Le relazioni, datate 20, evidenziavano il suo comportamento positivo, senza alcun segnale di rischio. Tuttavia, la realtà si è rivelata ben diversa, portando alla luce la fragilità del sistema di monitoraggio dei detenuti in permesso.

Il ruolo delle istituzioni

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato un’attività ispettiva per comprendere come sia stato possibile concedere un permesso a un individuo che, pur mostrando segni di miglioramento, portava con sé un passato di violenza. Le relazioni del carcere, pur evidenziando aspetti positivi, non hanno tenuto conto della complessità della personalità di De Maria e del suo potenziale rischio. Questo caso solleva interrogativi non solo sulla gestione dei permessi premio, ma anche sulla preparazione e formazione del personale penitenziario nel valutare i detenuti.

Un dramma che si ripete

La tragedia di Emanuele De Maria non è un caso isolato. Negli ultimi anni, diversi episodi simili hanno messo in luce le lacune del sistema penitenziario italiano. La concessione di permessi premio a detenuti con un passato violento è un tema delicato e controverso, che richiede una riflessione profonda e un intervento deciso da parte delle autorità competenti. La società si interroga su come garantire la sicurezza dei cittadini e, al contempo, offrire opportunità di reinserimento ai detenuti. La sfida è complessa, ma necessaria per evitare che tragedie come quella di Milano si ripetano in futuro.