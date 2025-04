Tragedia alla base Usa di Aviano: aviere muore in discoteca

Indagini in corso sulle circostanze del decesso di un sergente di 29 anni

Un tragico evento alla base di Aviano

Un aviere di 29 anni, in servizio presso il 31° Fighter Wing della Base Usa di Aviano, ha perso la vita nelle prime ore di oggi. La notizia è stata confermata dal Comando italiano dell’aeroporto e dal Public Affairs Office del 31° Fighter Wing.

Le cause del decesso sono attualmente oggetto di indagine, ma i dettagli emersi fino ad ora dipingono un quadro preoccupante.

Le circostanze del decesso

Secondo le informazioni raccolte, il sergente si trovava in una discoteca di Montereale Valcellina con alcuni amici. Durante la serata, è stato segnalato dal personale di sicurezza per comportamenti molesti, probabilmente dovuti a un’eccessiva assunzione di alcolici. Dopo un certo periodo, l’aviere è uscito nel giardino della discoteca, dove si è accasciato improvvisamente al suolo.

I carabinieri, che stanno conducendo le indagini, hanno escluso al momento la responsabilità di terzi. Il personale sanitario è intervenuto tempestivamente e ha trasportato il militare al Pronto soccorso di Pordenone, dove è deceduto pochi minuti dopo l’arrivo, a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Le reazioni e il cordoglio

Il brigadier generale Tad Clark, comandante del 31° Fighter Wing, ha espresso le sue più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici dell’aviere. “La nostra priorità è supportare il nostro team e le famiglie in questo momento difficile. Ulteriori informazioni verranno condivise non appena disponibili”, ha dichiarato Clark. Come da prassi negli Stati Uniti, il nome dell’aviere sarà reso noto solo dopo 24 ore dalla notifica ai familiari.

Questo tragico evento ha scosso non solo la comunità militare, ma anche la popolazione locale, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione ai problemi legati all’abuso di alcol e alla salute mentale. Le indagini in corso potrebbero fornire ulteriori chiarimenti sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica perdita.