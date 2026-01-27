Tragedia a Benevento: precipita elicottero ultraleggero, bilancio drammatico

Un elicottero ultraleggero è precipitato oggi pomeriggio a Benevento, provocando un tragico bilancio. L’incidente, avvenuto nei pressi dell’Aeroclub Gabrieli in contrada Olivola, ha subito attirato l’intervento dei soccorsi e delle autorità per chiarire le cause del drammatico schianto.

Tragedia a Benevento: precipita elicottero ultraleggero, indagini in corso

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, impegnati sia nell’assistenza alle vittime sia nella messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni di soccorso sono state complesse a causa del fuoco e dei detriti lasciati dall’elicottero.

Gli agenti della Polizia Scientifica hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre le autorità locali stanno verificando ogni possibile causa, dal malfunzionamento meccanico a condizioni atmosferiche avverse o problemi durante il decollo.

Oggi pomeriggio, martedì 27 gennaio, in contrada Olivola a Benevento, un elicottero ultraleggero è precipitato nei pressi del campo di aviazione locale, provocando un bilancio drammatico.

Come riportato da Ntr24.tv, il pilota, un 76enne di Airola, ha perso la vita, mentre il passeggero, un 68enne ex colonnello dell’Aeronautica, istruttore esperto ed ex presidente dell’Aeroclub di Benevento, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Pio. Il velivolo, di proprietà del pilota e decollato intorno alle 15.45, sarebbe precipitato durante il volo.

Il luogo dell’incidente si trova a circa cinque chilometri dal centro di Benevento, all’interno dell’area dell’Aeroclub Gabrieli, dove il piccolo elicottero è finito tra due hangar.