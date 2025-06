Investita dal treno mentre cerca di salvare il cane del suo ex: un gesto eroi...

Muore investita dal treno durante il coraggioso tentativo di salvare un cane dai binari. Le indagini sono in corso.

Una tragica vicenda ha scosso il New Hampshire lunedì, quando una donna è morta investita da un treno Amtrak mentre cercava di salvare il cane del suo ex finito accidentalmente sui binari. Un gesto di grande coraggio che, purtroppo, si è trasformato in una tragedia.

Le autorità di Exeter stanno collaborando attivamente con la polizia ferroviaria di Amtrak e gli investigatori della polizia CSX per fare piena luce sull’accaduto. L’indagine è tuttora aperta e le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove per chiarire ogni aspetto dell’incidente.

Tragedia sui binari: muore investita dal treno per salvare il cane dell’ex

Secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia di Exeter, nel Regno Unito, la vittima è l’inglese Alicia Leonardi. La donna stava passeggiando con l’ex fidanzato e il suo cane nei pressi dei binari, vicino a Newfields Road a Exeter, quando un treno è sopraggiunto improvvisamente alle loro spalle.

Al segnale acustico del convoglio, l’animale, privo di guinzaglio, si è spaventato ed è finito sui binari. Leonardi e l’uomo si sono precipitati a soccorrerlo, ma durante il tentativo la donna è stata travolta dal treno. Il cane è rimasto illeso, mentre l’ex compagno ha riportato solo lievi ferite.