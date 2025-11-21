Dubai, jet si schianta durante una dimostrazione acrobatica all’Airshow e provoca un tragico epilogo. Quello che doveva essere uno spettacolo di velocità e manovre spettacolari si è trasformato in un incidente terribile che ha sconvolto il pubblico presente e scatenato il panico tra gli spettatori.

Tragedia nei cieli di Dubai: jet da combattimento si schianta durante l’Airshow

Durante una dimostrazione di volo al Dubai Airshow, un aereo da combattimento indiano HAL Tejas è precipitato causando la morte del pilota. L’incidente, confermato dall’ufficio media del governo emiratino, è avvenuto all’aeroporto internazionale Al Maktoum del Dubai World Central.

Secondo testimoni presenti, il velivolo aveva appena completato una manovra acrobatica a bassa quota, nota come «low roll», quando ha improvvisamente perso il controllo ed è impattato al suolo in fiamme a circa 1,5 chilometri dall’area della manifestazione.

Schianto mortale al Dubai Airshow: aperta un’inchiesta

Le prime ricostruzioni indicano che il pilota potrebbe non essere riuscito a gestire una virata con forza G negativa, condizione che ha contribuito alla perdita di controllo del jet monoposto sviluppato dalla Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

L’impatto ha generato un’esplosione visibile a distanza, suscitando panico tra gli spettatori. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno avviato immediatamente un’inchiesta sull’accaduto, mentre l’Aeronautica Militare Indiana ha espresso cordoglio per la perdita del pilota e ha istituito una commissione per chiarire le cause dell’incidente.