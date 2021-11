Tragedia dei due anziani di Scandicci: in casa è stato trovato un biglietto che è di esclusiva conoscenza dei familiari della coppia autrice del gesto

In merito alla tragedia dei due anziani di Scandicci che erano caduti caduti dal terzo piano del condominio dove vivevano ci sarebbe una novità: in casa è stato trovato un biglietto che potrebbe contenere le motivazioni o la spiegazione di quello che appare sempre più come un doppio suicidio o in punto di formalità procedurale un omicidio-suicidio.

Anziani di Scandicci, trovato un biglietto che forse spiega il loro tragico gesto

Nel piccolo comune alle porte di Firenze la ricerca della verità fa il paio con la costernazione per la scomparsa tragica e violenta dei due, 91 anni lui, 90 anni lei. Insieme da una vita intera, i due erano precipitati al suolo sotto gli occhi dei condomini qualche giorno fa.

Trovato un biglietto dei due anziani suicidi, lo sconcerto del sindaco di Scandicci

Lo stesso primo cittadino di Scandicci, Sandro Fallani, aveva parlato di una “storia che ci fa riflettere, che ci lascia sgomenti, stiamo cercando di capire il contesto dentro il quale questo bruttissimo episodio si è verificato”.

E in merito al contesto ci sono elementi che vanno decisamente “contro” la terribile scelta dei due. La coppia era accudita con amore dai figli che vivevano a poca distanza dall’appartamento e secondo le testimonianze di un vicino raccolte da Fanpage “erano persone splendide, vivevano qui da una vita: lui la accudiva in tutto ma anche i figli erano molto presenti, non erano affatto abbandonati a se stessi”.

Un biglietto dei due anziani suicidi trovato in casa a Scandicci: mistero sul contenuto

Pare che i due abbiano lasciato un biglietto il cui contenuto è di esclusivo appannaggio dei familiari e forse in quello scritto sono contenute le motivazioni di un gesto estremo e terribile che è andato anche oltre l’amore e le cure dei figli. Forse i due semplicemente non volevano vivere più a rescindere da quanto amore il mondo ancora riservasse loro e si sono lanciati nel vuoto.