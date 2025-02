L'uomo stava spostando bancali e sarebbe stato schiacciato dal mezzo, era lavoratore in un'azienda di cosmetici.

Un altro triste episodio purtroppo dall’esito fatale nel mondo del lavoro. Un lavoratore ha perso la vita mentre lavorava presso l’azienda con cui era sotto contratto, altro esempio della poca sicurezza che spesso fa sottovalutare eventi di questo tipo.

Operaio di 44 anni morto nel bresciano

A perdere la vita, come riporta il sito Leggo.it un operaio di 44 anni che stava effettuando dei lavori su macchinari all’interno di un’azienda di cosmetici.

Stando alla ricostruzione dell’incidente, avvenuto nella prima mattina di oggi, l’uomo è stato schiacciato contro il muro dal mezzo utilizzato per spostare i bancali e per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Uomo da solo nell’area di lavoro

L’operaio deceduto stava gestendo il macchinario che si occupa dello spostamento dei bancali, sempre secondo quanto riportato da Leggo.it complice l’orario, l’uomo si trovava da solo sul luogo di lavoro di conseguenza non è stato possibile per nessuno tentare di salvargli la vita.

E’stato trovato senza vita da altri dipendenti ma una volta arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’azienda per cui lavorava era la Comin Parfum, famosa per la produzione di cosmetici che poi vengono venduti presso grossisti, supermercati e profumeria in Lombardia, principale mercato.