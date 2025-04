È morto dopo una serata in discoteca un militare della base di Aviano: le indagini

Un 30enne, militare di stanza al 31° Fighter Wing della Base Usa di Aviano, è deceduto nelle prime ore di oggi, dopo una notte trascorsa in una discoteca di Montereale Valcellina, il “Paradise”.

Il Comando dell’aeroporto italiano e il 31° Fighter Wing Public Affairs Office hanno accertato il decesso.

Hanno inoltre sottolineato che le cause del tragico accaduto sono ancora incerte e per questo dovranno essere sottoposte alle indagini. Stando però alle prime ricostruzioni, l’uomo si trovava con alcuni amici nella discoteca “Paradise”. Nel corso della serata, inoltre, sarebbe stato segnalato dal personale di sicurezza del locale per alcuni comportamenti molesti. Ciò forse era legato ad un eccessivo consumo di alcol. È attorno alle 2 di notte che il sergente ha lasciato l’interno del locale e si è diretto verso il giardino, dove è improvvisamente caduto a terra.

Le indagini ancora in corso e il decesso per arresto cardiaco

I carabinieri, giunti sul posto poco dopo le 2.20, escludono per il momento il coinvolgimento di terze persone. Il personale sanitario è intervenuto subitaneamente e ha portato il militare in Pronto Soccorso a Pordenone, dove è deceduto per arresto cardiaco poco dopo l’arrivo.