Un dramma inaspettato nel centro di Misterbianco

Due giorni fa, il tranquillo centro storico di Misterbianco, un comune dell’area metropolitana di Catania, è stato teatro di una tragedia familiare che ha scosso l’intera comunità. Una madre di 40 anni ha compiuto un gesto estremo, lanciando la propria figlia di sette mesi dal terrazzo di casa.

Questo atto, che ha provocato ferite mortali alla piccola, è stato assistito dal primogenito della donna, un bambino di sette anni, che ha tentato di fermare la madre, chiedendole: “mamma, che stai facendo?”. Purtroppo, il suo appello è stato vano.

Le cause di un gesto così estremo

Secondo le prime indagini, il gesto della donna sarebbe legato a gravi problemi di fragilità psicologica, accentuati da una crisi post partum. Fonti vicine alla famiglia hanno rivelato che la madre aveva mostrato segni di rifiuto nei confronti della neonata, un comportamento che ha allarmato i familiari. In casa, oltre alla madre e ai bambini, erano presenti il padre, la nonna e una zia materna, che non avrebbero mai lasciato la donna sola con la bambina. Tuttavia, in un attimo di distrazione, la madre ha messo in atto il suo drammatico gesto.

Le indagini e le conseguenze legali

Le autorità stanno conducendo un’inchiesta per omicidio volontario aggravato, coordinata dalla Procura di Catania. L’aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto Augusto Rio stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire la dinamica dell’accaduto. Durante l’interrogatorio di convalida del suo arresto, la madre ha confessato le proprie responsabilità, ma il Giudice dell’udienza preliminare si è riservato di prendere una decisione. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla salute mentale e sul supporto alle madri in difficoltà, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione a queste problematiche.