Tragedia in A2, morta una bimba di 10 anni: è stata investita dopo essere scesa da un’auto in panne

Tragedia in A2, morta una bimba di 10 anni: è stata investita dopo essere sc...

Tragedia in A2, morta una bimba di 10 anni: è stata investita dopo essere sc...

Tragedia in A2, morta una bimba di 10 anni: è stata investita dopo essere sc...

In provincia di Reggio Calabria, una bimba di 10 anni è morta dopo essere stata investita in A2. Si indaga per omicidio stradale.