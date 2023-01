Lo schianto si è verificato, nelle ore antecedenti il Capodanno, in località Breonio di Fumane, in provincia di Verona ed è costato la vita, a causa delle gravi ferite riportate, ad una 25enne.

Valentina si trovava su una Fiat Punto guidata da un’amica 23enne: il veicolo è improvvisamente uscito di strada, per ragioni tutt’ora al vaglio delle forze dell’ordine che stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica del sinistro, andando a schiantarsi contro un albero. Le due si stavano recando da amici a festeggiare l’ultimo giorno dell’anno quando si è verificato il terribile incidente costato la vita alla 25enne della quale, la cui famiglia ha deciso, nelle ore seguenti, di donare gli organi disponendo la donazione di cornee e tessuti; un importante gesto di altruismo per aiutare altre persone.

Una scelta avvenuta nel rispetto della volontà della ragazza.

Drammatico incidente prima di Capodanno: morta 25enne

Sulla ragazza alla guida, che risiede a Verona, verranno effettuati, come da prassi, i test tossicologici ed è possibile che i carabinieri di Peri-Dolcè la indaghino per omicidio stradale, allo scopo di chiarire meglio cosa sia accaduto su quella strada, in territorio di Bereonio in Valpolicella intorno alle 20.30 del 31 dicembre. La giovane vittima lavorava come segretaria presso l’azienda di prodotti in Inox del fratello, che ha spiegato che grazie alla donazione degli organi resterà il ricordo di un ultimo grande gesto d’amore da parte della sorella.

Secondo quanto ricostruito dopo l’incidente Valentina, nativa di Rovereto e con alle spalle studi all’Opera Armida Barelli prima di trasferirsi dalla Vallagarina a Sant’Anna D’Alfaedo, nel Veronase, è stata soccorsa dei vigili del fuoco che l’hanno estratta dalle lamiere del veicolo. I paramedici l’hanno poi trasportata in arresto cardiaco all’ospedale Borgo Trento di Verona ma nelle ore successive è venuta a mancare a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Le parole del sindaco

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Sant’Anna: “Conosciamo bene tutta la famiglia. Quando abbiamo ricevuto la notizia siamo rimasti tutti sconvolti. Sono ragazzi cui vogliamo bene tutti. Credo che le due giovani stessero raggiungendo altri amici ad una festa a Breonio, mancavano circa 300 metri e sarebbero arrivate”.