Tragedia in agricoltura: muore imprenditore bolognese in incidente con trattore

Un tragico incidente agricolo

La comunità bolognese è in lutto per la prematura scomparsa di Eugenio Candi, un imprenditore di 75 anni, erede della storica famiglia Ranuzzi De’ Bianchi. L’incidente è avvenuto nella sua tenuta situata in località Muffa di Monteveglio, dove stava lavorando con il suo trattore. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si è ribaltato mentre Candi era impegnato in alcune operazioni agricole nei pressi di alberi.

Un evento tragico che ha scosso non solo la sua famiglia, ma anche l’intera comunità locale.

La dinamica dell’incidente

Le autorità sono intervenute rapidamente dopo che il figlio di Eugenio ha dato l’allerta. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, tra cui i medici del 118 e i vigili del fuoco, per l’imprenditore non c’era più nulla da fare. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma sembra che il trattore si sia ribaltato a causa di un’improvvisa perdita di controllo. Questo tipo di incidenti agricoli, sebbene non rari, evidenziano i rischi associati al lavoro nei campi, dove la sicurezza deve sempre essere una priorità.

Il ricordo di un imprenditore stimato

Eugenio Candi era conosciuto non solo per la sua attività imprenditoriale, ma anche per il suo impegno nella comunità. La sua passione per l’agricoltura e il suo contributo allo sviluppo locale lo hanno reso una figura rispettata e amata. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra amici e colleghi, che lo ricordano come un uomo generoso e dedito al lavoro. La sua famiglia, in questo momento di dolore, riceve il sostegno di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.