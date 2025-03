Tragedia in Croazia: sub di Fossalta di Portogruaro muore durante un'immersione

Un’immersione fatale

La comunità di Fossalta di Portogruaro è in lutto per la tragica scomparsa di Andrea Drigo, un sub di 50 anni, deceduto durante un’immersione a Fiume, in Croazia. L’uomo, noto per la sua passione per il mare e le immersioni subacquee, si trovava in compagnia di amici per un’esperienza che si è trasformata in un incubo. Secondo le prime ricostruzioni, Drigo ha accusato un malore mentre si trovava sott’acqua, costringendo il gruppo a richiedere immediatamente l’intervento dei soccorsi.

Intervento dei soccorsi e indagini

Le squadre di emergenza sono arrivate rapidamente sul luogo dell’incidente, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per Andrea non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha colpito profondamente non solo i familiari e gli amici, ma l’intera comunità di Fossalta di Portogruaro, che ha espresso il proprio cordoglio attraverso i social media. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte del decesso, e un’autopsia è stata disposta sul corpo dell’uomo, attualmente custodito presso l’ospedale di Fiume.

Un ricordo indelebile

Andrea Drigo era conosciuto per la sua passione per il mare e per le immersioni, un’attività che praticava con entusiasmo e dedizione. I messaggi di cordoglio che stanno affollando i social network testimoniano l’affetto e la stima che amici e conoscenti nutrivano nei suoi confronti. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, non solo tra i suoi cari, ma anche tra coloro che condividevano con lui la passione per il mare. La comunità di Fossalta di Portogruaro si stringe attorno alla famiglia Drigo in questo momento di grande dolore, ricordando un uomo che ha vissuto la vita con intensità e passione.