Un viaggio che si trasforma in tragedia

La morte di Aurora Bellini, una ragazza di 19 anni, ha scosso profondamente l’Italia. La giovane, originaria di Grosseto, è deceduta durante una gita scolastica a bordo di una nave che trasportava il gruppo di studenti del Polo tecnologico Manetti Porciatti da Napoli a Palermo. La notizia ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi familiari e amici, che non riescono a comprendere come una ragazza apparentemente sana possa essere scomparsa in un momento di svago e divertimento.

Le circostanze della morte

Secondo le prime ricostruzioni, Aurora si sarebbe sentita male mentre si trovava nel bagno della sua cabina. Gli amici, preoccupati per la sua assenza, l’hanno trovata priva di conoscenza e hanno immediatamente allertato i soccorsi. La nave, che si trovava a circa quaranta miglia da Capri, ha attivato la macchina dei soccorsi, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. La causa del decesso è ancora oggetto di indagine, ma si ipotizza un infarto, in attesa dei risultati dell’autopsia.

Il dolore di una famiglia distrutta

Paolo, il padre di Aurora, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, esprimendo il suo immenso dolore e la sua incredulità. “Non era malata, non aveva patologie pregresse. Quando ci siamo salutati, era felice e non avrei mai immaginato che sarebbe stata l’ultima volta”, ha dichiarato. La famiglia, composta anche dalla madre Erika e dalla sorella gemella Martina, si è riunita in Campania per affrontare insieme questo momento tragico. “Martina ci sta accanto, ci abbraccia e ci dà forza”, ha aggiunto Paolo, sottolineando il supporto che stanno ricevendo da amici e conoscenti.

Un caso che solleva interrogativi sulla sicurezza

La morte di Aurora ha riaperto il dibattito sulla sicurezza durante i viaggi scolastici. Molti genitori si chiedono se siano state adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei ragazzi. Le autorità competenti, tra cui la Capitaneria di Porto, stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto e per assicurarsi che simili tragedie non si ripetano in futuro. La comunità scolastica è in lutto e si unisce al dolore della famiglia, mentre si attende di conoscere la verità su quanto accaduto.