Tragedia in Missouri: coppia muore in alluvione mentre si reca a votare

Tragedia in Missouri: coppia muore in alluvione mentre si reca a votare

Una coppia di volontari per le elezioni perde la vita in un tragico incidente durante le alluvioni in Missouri.

Una tragedia inaspettata

Il giorno delle elezioni in Missouri si è trasformato in una tragedia per una coppia di volontari, che ha perso la vita a causa di un’improvvisa alluvione. I due, un uomo di 70 anni e una donna di 73, stavano recandosi a un seggio elettorale quando sono stati travolti dalle acque in piena. Secondo le autorità locali, l’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino sulla State Route H, nella contea di Wright.

Le circostanze dell’incidente

Il sergente Eddie Young della Missouri State Highway Patrol ha riferito che la coppia era in uno dei tre veicoli che sono stati spazzati via dalla strada. Mentre altri tre individui sono riusciti a nuotare verso un luogo sicuro, la coppia ha tentato di salvarsi aggrappandosi a un cespuglio, ma purtroppo non è riuscita a resistere alla forza delle acque in aumento. Le autorità hanno impiegato ore per localizzare i corpi, utilizzando un drone per sorvolare l’area colpita.

La reazione della comunità

La notizia della loro morte ha colpito profondamente la comunità locale. L’ufficio del segretario della contea di Wright ha descritto i due come “cittadini dedicati che valorizzavano elezioni giuste e oneste”. La loro scomparsa è stata definita una “terribile perdita” per la contea. La clerk Loni Pedersen ha espresso il suo cordoglio, sottolineando quanto fosse importante il servizio che la coppia forniva alla comunità.

Le conseguenze delle alluvioni

Le alluvioni in Missouri hanno causato la morte di cinque persone, inclusa la coppia di volontari. Le autorità hanno segnalato che le condizioni attuali sono paragonabili a “inondazioni che si verificano ogni dieci anni”, con evacuazioni ancora in corso in diverse aree. La situazione è stata aggravata da incidenti stradali dovuti all’idroplanaggio e a zone che normalmente non subiscono allagamenti. La comunità è in lutto e si sta mobilitando per supportare le famiglie delle vittime.