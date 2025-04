Un tragico incidente in montagna

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Ornica, un comune situato nella provincia di Bergamo, dove un escursionista di 66 anni ha perso la vita durante un’escursione. L’uomo, mentre si trovava in un’area montuosa, è scivolato per circa 300 metri lungo un pendio ghiacciato, un evento che ha portato a un intervento immediato dei soccorsi.

Le operazioni di soccorso

La tragedia è avvenuta nella zona del Rifugio Benigni, un luogo noto per le sue bellezze naturali e per le escursioni che attira numerosi appassionati. Dopo la caduta, sul posto sono stati mobilitati l’elisoccorso, il soccorso alpino e i carabinieri, che hanno cercato di raggiungere rapidamente la vittima. Nonostante gli sforzi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Un richiamo alla sicurezza in montagna

Questo tragico evento riporta alla luce l’importanza della sicurezza durante le escursioni in montagna, specialmente in condizioni climatiche avverse. Gli esperti raccomandano di prestare particolare attenzione ai percorsi ghiacciati e di equipaggiarsi adeguatamente per affrontare situazioni di emergenza. È fondamentale che gli escursionisti siano sempre consapevoli dei rischi e delle condizioni meteorologiche prima di intraprendere un’escursione.