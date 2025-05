Un tragico incidente in un cantiere

Questa mattina, un imprenditore del settore edile, Sergio Disantarosa, di 77 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto in un cantiere a Palo del Colle, in provincia di Bari. L’episodio, che ha scosso profondamente la comunità locale, si è verificato intorno alle 10.00, quando l’uomo è precipitato da un’altezza di tre metri, cadendo da un’impalcatura.

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, con le indagini condotte dai carabinieri e dal personale dello Spesal.

Le prime ricostruzioni e i soccorsi

Secondo le prime informazioni, la caduta è stata improvvisa e non ci sono testimoni diretti che possano fornire dettagli chiari su quanto accaduto. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, classificando la situazione come codice rosso. Nonostante i tentativi di soccorso, l’imprenditore è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di dolore tra i familiari, gli amici e i colleghi di lavoro.

Un uomo amato dalla comunità

Il sindaco di Palo del Colle, Tommaso Amendolara, ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Sergio Disantarosa, definendolo una figura storica per la comunità. “Siamo sotto choc e addolorati”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza che l’imprenditore ha avuto nella vita sociale e culturale della città. Disantarosa non era solo un imprenditore, ma anche un attivo partecipante nella vita comunitaria, avendo ricoperto ruoli significativi, come quello di presidente delle Feste patronali. La sua perdita rappresenta un grande vuoto per tutti coloro che lo conoscevano e lo stimavano.