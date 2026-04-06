Si è recato al cimitero per ricordare, nel giorno di Pasqua, i propri defunti ma quello che doveva essere un omaggio si è trasformato in una tragedia. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente nel cimitero comunale di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, per soccorrere un uomo che aveva deciso di omaggiare i propri cari. Colpito da un improvviso malore, si è però accasciato a terra e nulla è stato possibile fare per salvarlo.

Muore al cimitero all’improvviso: dramma a Sant’Antonio Abate

Si trovava all’interno del cimitero comunale di Sant’Antonio Abate, che aveva raggiunto nel giorno di Pasqua per rendere omaggio ai propri cari defunti. Ma improvvisamente ha accusato un malore, si è accasciato a terra e, poco dopo, è deceduto. Quando il personale sanitario, allertato subito e giunto immediatamente in loco, è arrivato non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono tutti sconvolti in paese per la morte del 66enne, Antonio D., che in tanti conoscevano.

Anche la sindaca Ilaria Abagnale, nell’esprimere il cordoglio dell’intera amministrazione, si è stretta alla famiglia “per la terribile e dolorosa perdita”. In una nota l’Amministrazione ha voluto esprimere “il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Antonio D. venuto a mancare all’età di 66 anni. La tragedia, avvenuta all’interno del nostro Cimitero comunale, ci lascia profondamente scossi. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, che ha tentato a lungo e con ogni mezzo ogni possibile manovra di soccorso, purtroppo per Antonio non c’è stato nulla da fare”. La sindaca ha così concluso: “Ci sono momenti in cui il destino appare particolarmente crudele; perdere un concittadino in un luogo di preghiera e memoria rende questo lutto ancora più difficile da accettare per tutti noi.A nome mio e di tutta l’Amministrazione, rivolgo un abbraccio sincero e le più sentite condoglianze alla famiglia di Antonio in questa ora così buia. Un ringraziamento va anche ai soccorritori e a chiunque sia intervenuto per prestare aiuto”.