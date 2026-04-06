Durante una semplice uscita in bici lungo un sentiero tra Montemarciano e Falconara Marittima, un ragazzo di 18 anni ha accusato un improvviso malore che lo ha fatto cadere al suolo: il tragico epilogo dopo ore in ospedale.

Malore fatale in bici per un giovane di 18 anni nel giorno di Pasqua

Una domenica di Pasqua segnata da un grave episodio a Montemarciano, in provincia di Ancona. Come riportato dal Resto del Carlino, un ciclista di 18 anni, identificato con le iniziali G.F., è stato rinvenuto privo di conoscenza lungo un sentiero sterrato nei pressi dell’area dell’ex Montedison, tra Falconara Marittima e la zona costiera. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il ragazzo riverso a terra mentre ancora indossava il casco, segno che stava percorrendo il tracciato in bicicletta poco prima dell’accaduto.

L’area, abitualmente frequentata da sportivi ed escursionisti, è risultata difficile da raggiungere per i mezzi di emergenza, rendendo necessario l’intervento dell’eliambulanza con personale calato tramite verricello. Sul posto i sanitari hanno avviato tempestivamente le manovre rianimatorie e stabilizzato il giovane prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale regionale di Ospedale di Torrette di Ancona.

Malore fatale in bici a Pasqua: 18enne muore poche ore dopo il ricovero

Nonostante l’intervento rapido dei soccorritori e il successivo ricovero in condizioni estremamente critiche, il quadro clinico del ragazzo non è migliorato. È morto poche ore dopo il ricovero in ospedale a Torrette di Ancona. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del decesso vi sarebbe stato un arresto cardiaco improvviso, ipotesi considerata compatibile con gli elementi raccolti dai carabinieri durante i rilievi.

Le autorità non avrebbero individuato segnali riconducibili a cause diverse da quelle naturali, motivo per cui la salma è stata restituita ai familiari per consentire le esequie. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nelle comunità locali di Falconara Marittima e Montemarciano, colpite da una tragedia improvvisa che ha trasformato una giornata festiva in un momento di lutto condiviso.