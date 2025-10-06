Tragedia a Padova, una donna di 79 anni è morta poco dopo essere stata derubata su una panchina.

Una donna di 79 anni, Giovanna Trovò, è stata derubata mentre era seduta su una panchina in piazza Cesare Battisti a Padova. L’anziana era uscita per prendere un pò d’aria ma, quando si è fermata per riposarsi su una panchina, due sconosciuti l’hanno avvicinata con un pretesto e poi le hanno rubato la borsa.

Secondo il racconto de Il Gazzettino, la 79enne si è accorta subito del furto e ha chiesto aiuto ai commercianti in zona che sono corsi a soccorrerla, uno di loro l’ha anche accompagnata a casa. Poi, però, la tragedia.

Come appena raccontato, una donna di 79 anni, Giovanna Trovò, è stata derubata su una panchina a Padova. La donna è stata riaccompagnata a casa ma, poco dopo il suo arrivo, ha cominciato ad accusare un malore. La figlia minore, che era stata avvisata dal commerciante che ha riaccompagnato a casa la 79enne, è arrivata a casa e ha trovato la madre già che respirava a fatica. Subito sono stati chiamati i soccorsi ma, al loro arrivo, la donna era già morta, probabilmente per arresto cardiaco provocato dallo shock appena subito. Ora i carabinieri stanno cercando i due malviventi, grazie anche alle immagini delle telecamere della zona.