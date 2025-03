Un drammatico incidente stradale

Alle prime luci dell’alba, un tragico incidente ha scosso la comunità di Cavernago, in provincia di Bergamo. Due ragazzi di soli 19 anni hanno perso la vita in uno scontro frontale tra un’auto e un camion, avvenuto lungo la nuova bretella della strada provinciale 498. L’incidente, che si è verificato intorno alle 5 del mattino, ha lasciato un segno indelebile nella vita di familiari e amici delle vittime.

Le conseguenze dell’incidente

Oltre alla tragica perdita dei due giovani, l’incidente ha causato anche gravi ferite ad altri due ragazzi, che sono stati immediatamente trasportati in ospedale. Le loro condizioni sono state descritte come serie, e le autorità stanno monitorando attentamente la situazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli altri automobilisti.

Le indagini in corso

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. La polizia stradale sta raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire la dinamica dell’accaduto. È fondamentale comprendere se ci siano stati fattori esterni, come condizioni meteorologiche avverse o comportamenti imprudenti alla guida, che possano aver contribuito a questa tragedia. La comunità di Cavernago è in lutto e si stringe attorno alle famiglie colpite da questa immensa perdita.