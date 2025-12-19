Tragedia stradale ad Asti-Cuneo: Matilde Baldi perde la vita in un tragico incidente

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Montegrosso, in provincia di Asti, con la morte di Matilde Baldi, una giovane di 20 anni. La ragazza ha subito gravi ferite in un sinistro avvenuto l’11 dicembre sull’autostrada Asti-Cuneo e, dopo cinque giorni di coma, è deceduta in ospedale. La tragedia ha sollevato interrogativi e ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte della procura di Asti.

Matilde viaggiava a bordo di una Fiat 500 con la madre, quando è stata investita da una delle due Porsche coinvolte, presumibilmente in gara tra loro. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire l’accaduto, esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto autostradale.

Le indagini sull’incidente

La procura di Asti ha avviato un’inchiesta per omicidio stradale, concentrando l’attenzione su due automobilisti alla guida di Porsche. Secondo le prime ricostruzioni, le auto stavano viaggiando ad alta velocità, superando i 200 chilometri orari. Testimoni oculari hanno riferito di manovre azzardate e di una condotta di guida imprudente, che potrebbe configurare una vera e propria gara non autorizzata.

La dinamica dell’incidente

Il sinistro è avvenuto in un tratto rettilineo dell’autostrada, dove una delle Porsche ha tamponato violentemente la Fiat 500. La madre di Matilde ha riportato gravi ferite e ha raccontato agli inquirenti che l’impatto è stato devastante, con la sua auto che si è girata più volte. I dettagli forniti dai testimoni e le immagini acquisite saranno fondamentali per ricostruire la dinamica del tragico evento.

Le conseguenze personali della tragedia

Matilde Baldi era una giovane molto amata nella sua comunità, studente di Economia e lavoratrice presso un bar. La sua morte ha colpito profondamente non solo la sua famiglia ma anche l’intera cittadinanza di Montegrosso, che ha proclamato un lutto cittadino in sua memoria. Il sindaco ha espresso sentimenti di cordoglio e ha sottolineato l’importanza di garantire giustizia per la giovane.

Il dolore della famiglia

La madre di Matilde ha dichiarato di chiedere giustizia per la figlia e ha descritto i momenti terribili che ha vissuto dopo l’incidente. Nonostante il dolore, ha deciso di donare gli organi della figlia, un gesto che, come ha affermato, potrà salvare altre vite. La donna ha raccontato di come inizialmente fosse contraria alla donazione, ma alla fine è stata convinta dalla sua famiglia, rendendosi conto del gesto nobile che avrebbe fatto.

Il caso di Matilde Baldi ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’uso irresponsabile di auto ad alte prestazioni. La comunità attende con ansia i risultati delle indagini e spera che la memoria di Matilde serva a prevenire futuri incidenti simili.