Un’auto impegnata in una manovra di svolta ed una moto che in quel momento stava percorrendo il tratto stradale, poi il violentissimo impatto tra i due mezzi. É la prima ricostruzione relativa al grave incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio del 27 novembre a Mantova, costato la vita ad un ragazzo di soli 29 anni.

Coinvolta nello schianto, seppur illesa, anche una donna incinta che si trovava alla guida dell’automobile. Ripercorriamo i fatti per capire cosa sia accaduto.

Schianto gravissimo, il 29enne non ce l’ha fatta: impatto violento in via Parma

L’impatto ha coinvolto una moto ed un’Audi ed è avvenuto nelle vicinanze di un negozio sito in via Parma. Uno schianto molto violento e che ha avuto conseguenze gravissime per il giovane centauro, un ragazzo di 29 anni deceduto per le gravi ferite riportate. I soccorritori, intervenuti in una manciata di minuti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso in loco. Ma anche altre tre persone, automobilista e passeggeri del veicolo, sono rimasti coinvolti: due di loro hanno riportato ferite e sono stati portati per le medicazioni all’ospedale di Mantova mentre la conducente, una donna in gravidanza, è rimasta illesa; incolume anche il quarto occupante del mezzo.

Come emerso dalla prima ricostruzione dei fatti a seguito dei rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, la moto stava viaggiando da Cerese con direzione Mantova. Invece l’auto era impegnata in una manovra di svolta in direzione del negozio. La due ruote avrebbe urtato il veicolo nella fiancata destra. Tre le ambulanze della Croce Verde intervenute insieme all’automedica del 118 e a vigili del fuoco di Mantoa e polizia locale. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.