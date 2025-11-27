“Ma è giovanissimo”, terribile incidente mortale a Sorbolo di Parma: la scena shock

Nella giornata di ieri, un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane di appena 18 anni, Francesco Ajdini, residente a Praticello di Gattatico. La scena si è consumata nel pomeriggio, attorno alle ore 16, lungo via Marconi a Sorbolo di Parma, vicino alla stazione ferroviaria e a una delle strade provinciali più trafficate della zona.

Il giovane stava viaggiando sul suo scooter 125 quando, all’altezza dell’ex negozio Tigotà, è avvenuto un impatto devastante con una Fiat, condotta da un uomo che stava svoltando a sinistra. Nonostante indossasse un casco protettivo, Francesco è stato sbalzato sull’asfalto, subendo gravi ferite.

Immediati soccorsi e triste epilogo

Subito dopo l’incidente, i soccorritori della Croce Rossa e della Pubblica Assistenza di Parma sono accorsi sul luogo, avviando manovre di rianimazione direttamente sulla carreggiata. L’elisoccorso è stato allertato e si è alzato in volo per un eventuale trasporto d’urgenza. Tuttavia, sin dai primi soccorsi, le condizioni di Francesco sono apparse critiche e disperate.

La reazione dei soccorritori e della comunità

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il giovane ha perso la vita sul posto, lasciando increduli i soccorritori e causando un profondo dolore nella comunità. La notizia ha colpito in modo particolare amici e familiari, che ricordano Francesco come un ragazzo gentile e sempre sorridente.

Indagini in corso e ricordi di Francesco

Le forze dell’ordine hanno subito delimitato l’area dell’incidente per avviare un’indagine approfondita. Saranno fondamentali le testimonianze dei presenti, le riprese delle telecamere e le analisi tecniche per comprendere appieno la dinamica dell’accaduto e determinare eventuali responsabilità.

Francesco Ajdini, originario dell’Albania, aveva da poco compiuto diciotto anni ed era ben integrato nella comunità di Gattatico, dove viveva con la sua famiglia. Il sindaco Daniele Finucci ha espresso il suo cordoglio, sottolineando il valore della famiglia Ajdini e la tristezza che ha pervaso il consiglio comunale alla notizia dell’incidente.

Un ricordo triste e una storia familiare segnata dalla tragedia

La famiglia Ajdini, già segnata da un dramma nel 2004 con la perdita della piccola Sara, si trova nuovamente a fronteggiare un’immensa sofferenza. “Francesco era un ragazzo perbene, sempre positivo”, hanno commentato i compagni di scuola e i conoscenti, mentre il padre, Flamur, giardiniere presso una ditta locale, ha condiviso sui social ricordi felici di festeggiamenti recenti per il compleanno del figlio.

Questa triste vicenda mette in evidenza l’urgenza di riflessioni più ampie sui pericoli della strada, anche in tratti che, a prima vista, sembrano sicuri. La comunità di Praticello e Sorbolo oggi piange un giovane promettente, la cui vita è stata tragicamente interrotta.