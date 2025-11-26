Terribile incidente stradale lo scorso 21 di novembre a Feltre (Belluno): tremendo schianto tra auto e bus. Un morto e un bimbo salvo per miracolo.

Feltre, terribile incidente stradale: schianto tra auto e bus

Lo scorso 21 di novembre si è verificato un terribile incidente stradale a Feltre, in provincia di Belluno. Un’auto si è scontrata violentemente con un bus, per dinamiche ancora da chiarire.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi e le autorità, che dovranno appunto stabilire cosa sia successo. Nell’auto viaggiavano un uomo e il suo bambino, mentre sul bus, a parte l’autista, non c’erano passeggeri.

Feltre, terribile incidente stradale, schianto tra auto e bus: un morto, salvo per miracolo bimbo di 2 anni

Si chiamava Luca Bonat, l’uomo, di 40 anni, alla guida dell’auto che il 21 novembre scorso si è scontrata violentemente contro un bus a Feltre. Per estrarre il corpo, i Vigili del Fuoco hanno dovuto cesoia e divaricatore. Salvo per miracolo il figlio Liam, di soli 2 anni, che era seduto nel seggiolino posteriore e che è rimasto solo lievemente ferito. Luca Bonat, originario di Transacqua in Primiero, lascia la moglie e due figli. Si indaga per capire l’esatta dinamica di questo terribile incidente.