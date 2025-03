La tragedia avvenuta sulle Dolomiti

La serata di domenica si è trasformata in un incubo per due famiglie, quando la notizia della morte di due scialpinisti ha scosso la comunità locale. Elisa De Nardi, 40 anni, e Abel Ayala Anchundia, 38 anni, sono stati travolti da una valanga mentre si trovavano in un’escursione sulle Dolomiti Bellunesi. L’incidente è avvenuto intorno alle 13, quando il gruppo di scialpinisti è stato sorpreso da una massa di neve che si è staccata sotto la Forcella Giau, a un’altitudine di 2.300 metri, nei pressi di Cortina d’Ampezzo.

Le operazioni di soccorso

Immediatamente dopo l’incidente, sono scattate le operazioni di soccorso. I soccorritori, supportati da unità cinofile, hanno lavorato instancabilmente per rintracciare i dispersi. Dopo due ore di ricerche, sono riusciti a localizzare Elisa e Abel, ma purtroppo, le loro condizioni erano critiche. Nonostante il tempestivo intervento, entrambi sono stati trasportati in ospedale, dove sono deceduti poco dopo il loro arrivo. Questo tragico evento ha messo in luce i rischi legati alla pratica dello scialpinismo, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse.

Il contesto delle valanghe nelle Dolomiti

Le Dolomiti, patrimonio dell’umanità UNESCO, sono una meta ambita per gli amanti della montagna e degli sport invernali. Tuttavia, la bellezza di questi luoghi nasconde anche pericoli significativi, come le valanghe. Negli ultimi anni, le autorità hanno intensificato gli sforzi per monitorare le condizioni della neve e fornire avvisi tempestivi agli escursionisti. Nonostante ciò, la natura rimane imprevedibile e gli incidenti continuano a verificarsi. È fondamentale che chi pratica scialpinismo sia sempre informato e preparato, rispettando le indicazioni degli esperti e le condizioni meteo.