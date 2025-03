Tragedia sulle Dolomiti: scialpinisti travolti da una valanga a San Vito di C...

Un gruppo di scialpinisti colpito da una valanga: ricerche in corso per il disperso

Un incidente tragico sulle Dolomiti

Una valanga si è staccata da Forcella Giau, nel cuore delle Dolomiti, travolgendo un gruppo di scialpinisti. L’incidente è avvenuto nel territorio di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, e ha scosso la comunità locale e gli amanti della montagna. Due scialpinisti sono stati estratti dalla neve: uno di loro è stato trovato cosciente, mentre l’altro versa in gravi condizioni. Purtroppo, un terzo membro del gruppo risulta disperso, e le ricerche sono attualmente in corso.

Le operazioni di soccorso

Il quarto scialpinista, testimone dell’incidente, ha dato l’allarme, attivando immediatamente le operazioni di soccorso. Sul luogo della tragedia è atterrato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha iniziato a coordinare le operazioni di recupero. Tuttavia, la nuvolosità variabile ha ostacolato l’arrivo dell’eliambulanza di Treviso emergenza, complicando ulteriormente la situazione. Per garantire un intervento tempestivo, è stata attivata anche una terza eliambulanza e l’elicottero dell’Air service center, che ha trasportato le squadre di soccorso in quota.

Il ruolo del Soccorso alpino

Le squadre del Soccorso alpino di San Vito di Cadore, Cortina d’Ampezzo, Alleghe-Val Fiorentina e Livinallongo sono attualmente impegnate nelle ricerche del disperso. La situazione è critica e le condizioni meteorologiche non facilitano le operazioni. Gli esperti del soccorso alpino stanno utilizzando tutte le risorse disponibili per localizzare il terzo scialpinista e garantire la sicurezza di tutti gli operatori coinvolti. La comunità locale è in apprensione, e i pensieri sono rivolti alle famiglie delle vittime e a coloro che stanno affrontando questa difficile situazione.