Tragedia a Trapani: morto turista tedesco investito da un’auto

Dramma a Trapani, un turista tedesco di 38 anni, Mathias Krolop, è stato investito da un’auto ieri pomeriggio mentre attraversava la strada ed è morto.

La tragedia si è consumata ad Alcamo Marina, in Sicilia, dove l’uomo era in vacanza con la famiglia, moglie e due figli. Secondo le prime ricostruzione, il turista tedesco stava camminando sul marciapiede che costeggia la strada quando, per motivi ancora da capire, un’auto lo ha travolto. Sul posto sono giunti subito i soccorsi ma il turista è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Tragedia a Trapani, indagini in corso

Alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso il turista tedesco Mathias Krolop c’era una donna di Alcamo Marina di 30 anni. Ancora da capire i motivi che hanno portato la donna a perdere il controllo dell’auto e a travolgere il turista, le indagini sono al momento in corso: è stata una distrazione fatale? La velocità elevata? Un problema meccanico? Alle autorità il compito di scoprirlo al fine di assicurare giustizia al 38enne.