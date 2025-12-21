Un traghetto turistico con circa 120 persone si è capovolto ed è affondato nel fiume Mekong, in Laos, dopo aver urtato una roccia, provocando momenti di panico tra i passeggeri, per lo più turisti stranieri.

Traghetto turistico si rovescia nel fiume Mekong: l’incidente riaccende l’allarme

L’episodio ha attirato l’attenzione dei media internazionali, evidenziando sia la fortuna dell’esito sia le criticità legate alla navigazione turistica sul Mekong, una delle vie d’acqua più trafficate della regione.

Testimoni e filmati condivisi online mostrano la rapidità dell’intervento e l’ansia dei passeggeri. L’incidente rilancia il dibattito sulla regolamentazione dei trasporti fluviali in Laos, cruciali per il turismo e i collegamenti locali, e solleva interrogativi sulla sicurezza dei battelli turistici lungo il fiume.

Traghetto pieno di turisti colpisce una roccia e affonda nel fiume Mekong: panico ed emergenza

Come riportato da Reuters, il traghetto con circa 120 persone a bordo si è capovolto nel fiume Mekong, in Laos, dopo aver urtato una roccia durante la navigazione verso Luang Prabang. A bordo c’erano principalmente turisti stranieri e backpacker. L’impatto ha destabilizzato l’imbarcazione, scatenando panico e confusione: molti sono finiti in acqua e hanno cercato di mettersi in salvo tra urla e caos. Fortunatamente, un’altra barca di passaggio è intervenuta tempestivamente, permettendo l’evacuazione di tutti senza feriti. La corrente ha però trascinato via gran parte dei bagagli e degli effetti personali.