Tragico incidente in provincia di Udine: muore un giovane di 28 anni

La vittima si chiamava Michele Marangoni. Il giovane si è schiantato contro un albero con la sua auto.

Un drammatico incidente stradale in via Piave a Lestizza, in provincia di Udine, avvenuto nella serata di sabato 8 ottobre 2022, è costato la vita a un giovane di 28 anni, Michele Marangoni.

Si è schiantata contro un albero la vittima del tragico incidente in provincia di Udine

Michele Marangoni, per cause ancora da accertare dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo della sua Bmw e si è schiantato contro un albero. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Un’automedica inviata dal Sores regionale è immediatamente accorsa sul posto per effettuare le manovre di rianimazione richieste dal caso, ma le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri di Latisana, la Polizia locale e la Protezione civile per la viabilità.

Chi era Michele Marangoni

Michele Marangoni era figlio di una coppia di agenti di Polizia e viveva a Sclaunicco, una frazione di Lestizza. Avrebbe compiuto 29 anni il 10 novembre. La sera dell’incidente viaggiava da solo.

