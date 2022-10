Incidente in A4, morta anche la settima vittima Romina Bannini: donerà gli organi

Morta Romina Bannini, l’educatrice di 36 anni gravemente ferita nell’incidente in A4. Salgono a sette le vittime del drammatico sinistro.

Anche Romina Bannini si è spenta dopo l’incidente in A4 in cui è rimasta coinvolta insieme ai cinque ragazzi affetti da sindrome di Down e l’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi. Salgono così a sette i morti del drammatico sinistro.

Incidente in A4, addio all’educatrice Romina Bannini

Nel pomeriggio di domenica 9 ottobre, è stata confermata la morte di Romina Bannini, l’educatrice di 36 anni che è rimasta coinvolta nell’incidente sulla A4, avvenuto nella giornata di venerdì 7 ottobre. Bannini, quindi, è la settima vittima del tragico sinistro che si è consumato nel momento in cui un furgone ha tamponato un tir in autostrada. La notizia è stata confermata dall’azienda Ulss della Marca Trevigiana che ha portato a termine la procedura di accertamento del decesso.

Le vittime viaggiavano tutte a bordo del furgone, proveniente da Riccione e diretto in Carnia. Tra i primi sei morti accertati c’erano cinque ragazzi affetti da sindrome di Down e l’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi che si trovava alla guida del mezzo.

Il bilancio è salito a sette decessi con la prematura scomparsa della 36enne.

Morta anche la settima vittima: gli organi verranno donati

In seguito all’incidente in A4, Bannini era stata ricoverata presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

La donna era stata estratta viva dal furgone ma verteva in gravissime condizioni.

Nella giornata di sabato 8 ottobre, era stata annunciata la morte cerebrale della 36enne, poi rapidamente smentita. Nonostante gli sforzi compiuti dai medici, Bannini si è infine spenta presso il nosocomio.

I familiari della vittima hanno acconsentito alla donazione degli organi, scegliendo di rispettare le volontà espresse in passato dall’educatrice.