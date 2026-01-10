Tragico incidente mortale nel cantiere delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina

La notte dell’8 ha portato con sé una tragedia inaspettata a Cortina d’Ampezzo, dove un vigilante di 55 anni, Pietro Zantonini, ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro in un cantiere legato alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Questo evento ha sollevato preoccupazioni non solo per la comunità locale, ma anche per la sicurezza dei lavoratori coinvolti in grandi eventi.

I fatti

Durante il suo turno di vigilanza notturna, Zantonini si trovava all’aperto, esposto a temperature estreme che in quella serata hanno toccato i -16 gradi. La situazione climatica ha reso il lavoro particolarmente difficile. Le modalità in cui è avvenuto il decesso sono ora oggetto di un’indagine giudiziaria. I familiari, assistiti dall’avvocato Francesco Dragone, hanno presentato una denuncia affinché venga fatta chiarezza sulla vicenda.

Richieste di giustizia

La famiglia di Zantonini chiede che il caso venga esaminato attentamente. I familiari sottolineano che il lavoratore aveva espresso più volte preoccupazioni riguardo alle condizioni di lavoro, ai turni notturni prolungati e alla mancanza di adeguate tutele. Secondo i familiari, questi fattori giustificherebbero un’approfondita indagine per comprendere le cause che hanno portato alla sua morte.

Impatto sulla comunità e sulla sicurezza lavorativa

L’accaduto ha scosso profondamente la comunità di Cortina. Il sindaco Gianluca Lorenzi e i dirigenti della società incaricata delle opere olimpiche si sono dichiarati “profondamente rammaricati” per quanto accaduto. Questo evento tragico ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri, specialmente in vista dei prossimi Giochi Olimpici, sollevando interrogativi cruciali sulle misure di protezione per i lavoratori.

Il ruolo delle indagini e dei sindacati

La procura ha ordinato l’autopsia del corpo per chiarire le circostanze della morte. I sindacati hanno espresso preoccupazione, sottolineando che sarà fondamentale attendere i risultati delle indagini. Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto, ha affermato che sarebbe estremamente grave se il lavoratore avesse pagato con la vita il proprio senso del dovere.

Il futuro della sicurezza nei cantieri

Questo triste episodio evidenzia la necessità di una revisione delle normative di sicurezza nei cantieri, in particolare per eventi di grande portata come le Olimpiadi. La famiglia di Zantonini, attraverso le proprie richieste, non desidera che la morte del loro caro venga considerata un semplice incidente, ma piuttosto un campanello d’allarme per migliorare le condizioni lavorative di tutti.

La vicenda di Pietro Zantonini rappresenta un’importante opportunità di riflessione e richiede azioni concrete riguardo alla sicurezza sul lavoro. È essenziale garantire che eventi simili non si verifichino più, affinché ogni lavoratore possa operare in un ambiente sicuro e protetto.