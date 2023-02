A Ozzero, comune italiano di circa 1000 abitanti nella città metropolitana di Milano, un tragico incidente ha sconvolto la popolazione giovedì 16 febbraio, portando a morti e feriti nonostante l’intervento di elicotteri, vigili del fuoco e ambulanza.

Molto poco si sa sull’effettiva dinamica del fattaccio, che si è trasformato subito in tragedia.

Incidente a Ozzero, i dettagli

Tutto è successo giovedì sera, dopo le 19 e 30 di sera. Lungo la strada provinciale 193, quella che collega Ozzero e Caselle, frazione di Abbiategrasso, due auto si sono scontrate in un frontale talmente violento che uno degli autoveicoli è stato sbalzato in un fossato. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, e si sono precipitati sul posto gli elicotteri del 118, provenienti da Milano, un’ambulanza, un’automedica, i vigili del fuoco di Milano e i carabinieri di Abbiategrasso.

Incidente a Ozzero, il bilancio delle vittime

Purtroppo, nonostante l’intervento del personale sanitario, il bilancio delle vittime non è a zero. Uno degli automobilisti, un uomo di 44 anni, è morto sul colpo. Molto grave l’altra conducente, una donna di 50 anni, che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo di Milano, grazie all’elicottero. Dalle immagini diffuse dai vigili del fuoco, si intuisce nel livello di distruzione degli autoveicoli la violenza dell’impatto. Non si hanno informazioni sulla dinamica dell’incidente.