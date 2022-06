Un boato nella notte e due corpi a terra per uno dei quali non c'era purtroppo più nulla da fare: tragico schianto, morto il centauro Massimo Fantoni

Lutto e dolore dopo un tragico schianto in un paese della Toscana nel quale è morto il centauro Massimo Fantoni. Secondo i media la sua potente moto è rovinata addosso alla facciata della chiesa di Migliano di Fosciandora e il 19enne è morto mentre un suo amico e passeggero della due ruote è stato soccorso con l’eliambulanza Pegaso e versa in condizioni molto serie in ospedale.

Lo storico da cui è nata quella immane tragedia è a suo modo banale: una semplice riunione fra amici per decidere cosa fare in ordine agli aventi estivi, poi il summit, qualche risata ed alla fine tutti a casa, con Massimo ed il suo amico 18enne Tommaso Rossi a bordo di una Husqvarna 701. Ad un certo punto un boato fortissimo ha scorsso il sagrato della chiaesa di Migliano di Fosciandora e i residenti che si sono affacciato hanno visto la terribile scena: il mezzo a due ruote per cause al vaglio dei Carabinieri si era schiantato contro il portone della chiesa.

La morte di Massimo e l’elisoccorso per Tommaso

Massimo è morto sul colpo ed il suo amico è stato soccorso prima dagli operatori del 118 di terra e poi, viste le sue gravi condizioni, da una eliambulanza. I Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo Garfagnana stanno provando a ricostruire la dinamica del tragico incidente che ha gettato una comunità ed un territorio nel dolore e nello sconforto.