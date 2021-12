Un uomo di 82 anni è tragicamente morto soffocato mentre stava pranzando a causa di un boccone di cibo che gli era andato di traverso.

In Piemonte, un drammatico incidente si è verificato nel Torinese quando un uomo di 82 anni è deceduto mentre stava pranzando in compagnia della moglie a causa di un boccone di cibo che gli è andato di traverso.

Trana, uomo di 82 anni morto soffocato per un boccone di cibo andato di traverso

Nella giornata di lunedì 13 dicembre, verso l’ora di pranzo, un uomo di 82 anni è tragicamente deceduto mentre si trovava nella sua abitazione, a Trana, comune della città metropolitana di Torino, in Piemonte.

La vittima stava pranzando in compagnia della moglie quando un boccone di cibo gli è improvvisamente andato di traverso. A questo punto, l’uomo ha cominciato a manifestare difficoltà respiratorie e ha fatto cenno alla compagna di non riuscire a respirare a causa del cibo andato di traverso.

Trana, uomo di 82 anni morto soffocato: l’allarme della moglie

Nel momento in cui la moglie dell’82enne si è resa conto di quanto stava accadendo, ha immediatamente provveduto a contattare i sanitari del 118 e le forze dell’ordine nel disperato tentativo di salvare la vita del marito.

Nonostante l’intervento delle autorità competenti, tuttavia, non è stato possibile impedire il doloroso decesso dell’uomo.

Trana, uomo di 82 anni morto soffocato: l’intervento del 118

Poco dopo aver ricevuto la segnalazione da parte della donna, l’abitazione della coppia situata nel comune di Trana è stata prontamente raggiunta da un’ambulanza del 118. In questo contesto, i paramedici hanno tentato di soccorrere l’uomo e salvargli la vita ma non sono riusciti a liberargli le vie respiratorie in modo tempestivo.

In seguito alla morte dell’82enne, sul posto si sono recati anche i carabinieri di Avigliana.